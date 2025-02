Od premiery w 2018 roku, " The Voice Kids " nieustannie przyciąga uwagę widzów i odkrywa młode muzyczne talenty. Program stał się przepustką do kariery dla wielu młodych artystów, którzy dzięki swoim występom na scenie Telewizji Polskiej zdobyli ogólnopolską popularność. Przypominamy sylwetki zwycięzców, którzy na stałe wpisali się w historię tego formatu.

Roksana Węgiel to prawdziwa sensacja pierwszej edycji programu. W 2018 roku z pomocą swojej trenerki Edyty Górniak dotarła do finału i ostatecznie zwyciężyła. Jej głos zachwycił zarówno jury, jak i widzów. To właśnie dzięki "The Voice Kids" Roksana rozpoczęła błyskotliwą karierę, która wkrótce przyniosła jej sukces na Eurowizji Junior.