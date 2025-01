Na scenie pojawią się największe gwiazdy, w tym m.in. Maryla Rodowicz , Kayah , juror nadchodzącej edycji "Must Be The Music" Dawid Kwiatkowski , Zakopower , Golec uOrkiestra , Oskar Cyms , Roxie Węgiel , Skolim czy Natalia Nykiel .

Co grupa zaprezentuje w Toruniu? "Boys to jest już ponad 30 lat działalności, więc mamy na swoim koncie mnóstwo przebojów. Ciężko będzie w tych 10 minutach zawrzeć esencję naszego sukcesu. Po prostu bądźcie, oglądajcie, a zespół Boys na pewno pokaże się z jak najlepszej strony" - mówi wokalista.

A jaki był dla Boys kończący się rok i co planują na 2025? "Może się dużo złych rzeczy działo, ale potem to wszystko ucieka i zawsze optymistycznie patrzymy w przyszłość. Moja rada jest taka: nie myślcie o złych rzeczach. A ja jeżeli dzisiaj już wiem, że do końca września mam zajęte, to chyba jest dobrze" - śmieje się.