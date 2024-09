Anita Dobson i Brian May są małżeństwem od 2000 r. Parą zostali w 1986 r., gdy gitarzysta formalnie był jeszcze mężem Christine Mullen (ostatecznie rozwiedli się w 1988 r.). Skomplikowane uczucia związane z rozpadem pierwszego małżeństwa i nową relacją zainspirowały gitarzystę do stworzenia wielkiego przeboju "I Want It All" .

Brian May wraz z Freddiem Mercurym , Johnem Deaconem i Rogerem Taylorem przez 20 lat tworzył jeden z najsłynniejszych brytyjskich zespołów muzycznych. To on napisał legendarne piosenki jak "We Will Rock You", "Tie Your Mother Down", "The Show Must Go On" czy "Too Much Love Will Kill You".