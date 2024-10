Lady Pank to królowie polskiego rock and rolla. Obecni są na scenie od wielu dekad, a pokolenia Polaków wciąż tłumnie przybywają na ich koncerty i chętnie słuchają całej dyskografii. Muzycy mają na swoim koncie wiele energetycznych przebojów, takich jak "Mniej niż zero" czy "Kryzysowa narzeczona", natomiast to miłosna ballada stała się ich wizytówką.