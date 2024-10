Utrata syna diametralnie zmieniła osobowość Nicka Cave'a. Legendarny muzyk przeszedł "roztrzaskanie"

Album "Wild God" jak sam podkreśla, jest wyrazem bardziej pozytywnego nastawienia do rzeczywistości, co stanowi znaczący kontrast w porównaniu z jego wcześniejszymi pracami, które były przesiąknięte bólem i smutkiem po stracie syna Arthura w 2015 roku.

"Jest tam głęboki niepokój, jak we wszystkich moich płytach, ale mimo to nieustannie wyłaniają się bardzo radosne chwile. Niezależnie od naszej wewnętrznej rozpaczy, my - jako ludzie i świat - pozostajemy wciąż piękni. Niezależnie od tego, jak źle to wygląda, ciągle robimy piękne rzeczy. I to właśnie odczucie przynosi mi ten album" - mówił w wywiadzie.