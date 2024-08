Wilki należą do jednych z najpopularniejszych zespołów rockowych w Polsce. Grupa została założona przez kompozytora i autora tekstów, Roberta Gawlińskiego, w czerwcu 1991 r. Już rok później ukazał się ich debiutancki krążek, który szybko zyskał sympatię wśród słuchaczy i stał się bestsellerem. Promowała go m.in. piosenka "Son of the Blue Sky", która dzisiaj uważana jest za kultową. Szacuje się, że pierwszy krążek grupy zakupiło ponad milion osób. A był to dopiero początek - każdy następny album zespołu był równie chętnie słuchany przez fanów i doprowadził ich na sam szczyt.

Nie ma w Polsce osoby, która nie znałaby "Baśki" czy "Bohemy". Każdy potrafi zanucić chociaż fragment jednego z kultowych przebojów Wilków. Dzisiaj przypominamy, jakie piosenki ukształtowały brzmienie grupy i sprawiły, że ich popularność wciąż rosła. Oto TOP 10 piosenek zespołu Wilki.

1. "Son of the Blue Sky"

Piosenka pochodzi z debiutanckiego albumu zespołu. Została swoistym hymnem i głośnym przebojem lat 90. Co ciekawe, była to jedna z niewielu piosenek w języku angielskim, którym udało się wybić na szczyty list przebojów w Polsce w tamtych czasach. Było to naprawdę rzadkie osiągnięcie.

Emocjonalny utwór został napisany przez Gawlińskiego po przykrych wydarzeniach, które dotknęły wszystkich członków zespołu. Tekst powstał bowiem ze specjalną dedykacją dla zmarłego nagle basisty zespołu Wilki - Adama Żwirskiego.

2. "Bohema"

Piosenka promowała album "Watra", wydany w 2004 r. "Ze względu na swój podział rytmiczny 'Bohema' różni się od innych utworów Wilków, przez co na koncertach pasuje wszędzie- na początek, na koniec, na bis, jako numer drugi czy trzeci. Dlatego jest to wygodny numer. Przypuszczałem, że będzie przebojem" - mówił sam Robert Gawliński.

Kompozycję rozpoczyna charakterystyczny riff gitarowy, który wielu fanom Wilków od pierwszego przesłuchania kojarzył się z westernem albo twórczością zespołu The Shadows. Cały utwór utrzymany jest w cygańskim klimacie, do którego wokal Gawlińskiego został idealnie dopasowany.

3. "Czystego serca"

Piosenka pochodzi z jednej z najbardziej niedocenionych płyt Wilków, zatytułowanej "Światło i mrok". Jest to jednocześnie jeden z tych albumów, które fani uważają za najlepsze.

Tekst piosenki nawiązuje do współczesnego świata, w którym autor na próżno szuka tytułowego "czystego serca". Jest to jedna z głębszych i najbardziej poruszających ballad rockowej grupy.

4. "Słońce pokonał cień"

Przebój promował album "Watra", wraz z popularną "Bohemą". Jest to jedna z oryginalniejszych ballad zespołu.

Piosenka nawiązuje swoim brzmieniem do twórczości Wilków z lat 90. I chociaż została wydana w latach 2000., to jest swoistym powrotem do przeszłości i gratką dla wiernych fanów zespołu, którzy śledzili jego karierę od samego początku.

5. "Urke"

Piosenka z albumu "4", który Wilki oddały w ręce fanów w 2002 r., wracając tym samym na scenę po wieloletniej przerwie. Piosenka szybko zyskała miano ponadczasowego przeboju, który po dziś dzień kojarzony jest z zespołem. Co ciekawe, sześć razy znalazła się na pierwszym miejscu kultowej telewizyjnej listy przebojów "30 ton".

Utwór należy do niezwykle nośnych. Muzycy w efektowny sposób rozegrali gitarową melodię. Tekst daje nadzieję na przyszłość i pozwala uwierzyć w to, że wszystko się kiedyś ułoży.

6. "Eli Lama Sabachtani"

Utwór pochodzi z debiutanckiego albumu zespołu. Idealnie oddaje klimat muzyki Wilków z tamtych lat. W 1993 r. został uhonorowany zaszczytnym drugim miejscem na liście radiowej Trójki.

Piosenka jest niezwykle przejmującą i niepowtarzalną kompozycją z charakterystycznym dla Wilków "pazurem". Gawliński pracował nad nią długo, zmieniając i dodając niektóre elementy. Wreszcie, gdy tekst zwrotki poprawił na bardziej rytmiczny, a do nagrania zaprosił cenionych jazzowych muzyków, uzyskał to, czego od początku chciał.

7. "Na zawsze i na wieczność"

Piosenka z albumu "Obrazki", który ukazał się w 2006 r. Jest jedną z najpopularniejszych kompozycji zespołu, a dla wielu fanów jest wielkim hitem lat 2000.

8. "Baśka"

Niekwestionowany hit i wizytówka zespołu Wilki. Piosenka miała swoją premierę w 2002 r. i była świetną okazją do świętowania wielkiego powrotu grupy po przerwie.

Gawliński przedstawił kolegom z zespołu charakterystyczny riff, nawiązujący do stylu The Rolling Stones. Dzięki temu piosenka wstępnie nosiła tytuł "Stonesowy". Później zmieniono jej tytuł na "Beautiful Woman", ze względu na pierwotną wersję słów - zostały napisane w języku angielskim. Ostatecznie przebój ukształtował się jako "Baśka" i pomimo nieco niepoważnego tekstu, stał się singlem promującym nową płytę.

9. "Here I Am"

Nie każdy pamięta, że z tym utworem Wilki próbowały swoich sił w eliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji. Zajęli z tą kompozycją zaszczytne drugie miejsce. Później trafiła ona na specjalną wersję albumu "4", który w 2003 r. doczekał się swojej reedycji. Jest jedną z najciekawszych piosenek zespołu, wyróżniającą się na tle pozostałych.

10. "Cień w dolinie mgieł"

Utwór został wydany na potrzeby płyty "Acousticus Rocus". Wilki przez wszystkie lata swojej działalności nagrały wiele przejmujących ballad, jednak ta należy do najciekawszych.

Utwór posiada mroczne przesłanie, które udaje się odkryć po głębszym wsłuchaniu się w tekst. Kompozycja zdecydowanie należy do tych wyjątkowych.

