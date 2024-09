Basista Guns N' Roses wydał singel, na którym znajdują się dwa utwory. Jego własna kompozycja "True To The Death Rock N Roll Ballad" i cover klasycznego utworu Davida Bowiego - "Heroes" .

Materiał ma na celu rozgrzać fanów przed nadchodzącą, światową trasą "Lighthouse Tour'24" . Tournée rozpocznie się 30 września w The Academy w Dublinie w Irlandii.

Jak podaje Duff: "Pomyśleliśmy, że dobrym pomysłem będzie wydanie kilku świeżych piosenek tuż przed trasą koncertową 'Lighthouse'. Wybór 'Heroes' Davida Bowiego wydawał się dla mnie naturalnym tematem (oczywiście jestem wielkim maniakiem historii)... Nieszczęśliwi kochankowie w cieniu Muru Berlińskiego z czasów zimnej wojny w połowie lat 70. Aby spróbować uzupełnić tę erę, wybrałem rodzaj piosenki glam-rockowej z lat 70., którą napisałem w zeszłym roku, 'True To The Death Rock N Roll Ballad' - kolejny tekst, w którym w centrum znajduje się miłość, pożądanie i czas. Mamy nadzieję, że spodoba wam się ten 'singel' i dziękujemy wam wszystkim za to, że po prostu jesteście sobą".