Ten polski przebój powstał w 15 minut. Krzysztof Cugowski po latach zdradza szczegóły

Płyta "Cisza" powstała w trudnym okresie dla grupy Budka Suflera . Zespół przetrwał kryzys rynkowy z końcówki lat 80. dzięki wyjazdom do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie do Polski perkusista Tomasz Zeliszewski został oficjalnie menedżerem formacji, zajął się także przygotowaniem płyt na rynek.

"Pomiędzy wyjazdami do Stanów nagrywaliśmy album 'Cisza'. I okazało się, że ma tylko trzydzieści osiem minut, a był odgórny wymóg fonograficzny, że płyta musi mieć tych minut co najmniej czterdzieści. Siedzimy w studiu, główkujemy, bo przecież brakuje nam dwie i pół minuty - coś trzeba zrobić! No i zrobiliśmy to 'Twoje radio' w... kwadrans. (Andrzej) Mogielnicki błyskawicznie napisał tekst, bo przecież trzeba było się spieszyć! Nagraliśmy i wszystko się zgadzało, a płyta była skończona" - wspomina w książce były już wokalista Budki Suflera, który od 2014 r. funkcjonuje poza zespołem.