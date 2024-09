Duff McKagan, basista pochodzący z Seattle, dołączył do zespołu Guns N' Roses w marcu 1985 roku, zastępując dotychczasowego członka Ole Beicha. Jak się okazało, miało to ogromny wpływ na rozwój bandu. To właśnie Duff zorganizował trasę koncertową, która miała przetestować wytrzymałość i zaangażowanie młodych muzyków.

"Była to trasa po punkowych klubach Zachodniego Wybrzeża. Powiedziałem Izzy’emu: 'Stary, mam numery do tych klubów, możemy załatwić trasę'. Izzy i Axl byli za, ale mieliśmy dwóch innych członków, którzy nie chcieli jechać. Ja byłem przyzwyczajony do punkrockowych tras, gdzie spało się na podłodze. Żaden problem. Jesteś w trasie, grasz koncerty. Ale ci dwaj nie byli na to gotowi, nigdy wcześniej tego nie robili" - mówił Duff McKagan w wywiadzie dla magazynu "Teraz Rock".