Wydany oryginalnie w lipcu 1973 r. debiutancki album "Queen" przyniósł mieszankę hard rocka i rocka progresywnego, a status przeboju zdobył otwierający utwór "Keep Yourself Alive", choć w trakcie nagrań nie obyło się bez problemów.

Latem 1969 r. grupa Smile gitarzysty Briana Maya i perkusisty Rogera Taylora nagrywała w De Lane Lea Studios w londyńskiej dzielnicy Kingsway. Kiedy dwa lata później firma otworzyła nowy kompleks nagraniowy w Wembley, potrzebowała zespołu, który pomógłby przetestować nowe wyposażenie studia i jakość dźwięku w poszczególnych pomieszczeniach. Brian i Roger zgłosili Queen na ochotnika, dzięki czemu zespół mógł spędzić w nowym studiu trochę czasu pomiędzy listopadem 1971 r. a styczniem 1972 r. Rezultatem było złożone z pięciu utworów demo, nad nagraniem którego czuwał Louie Austin - główny inżynier dźwięku Da Lane Lea. Demo zawiera utwory "Keep Yourself Alive", "The Night Comes Down", "Jesus", "Liar" i "Great King Rat".

Tak Freddie Mercury i Queen przywitali się ze światem. "O tej wersji zawsze marzyliśmy"

Te wersje demo (po raz pierwszy w historii zmiksowane na podstawie wielościeżkowych masterów), zostaną wydane w ramach reedycji płyty "Queen" (premiera 25 października). Box (6 CD + 1 LP) zawierać będzie 63 utwory, a aż 43 z nich doczekało się zupełnie nowych miksów. Całość po raz pierwszy otrzymała nowy miks stereo.

Zespół postanowił przywrócić pierwotną kolejność utworów, uzupełniając album o utwór "Mad the Swine", który nie trafił na oryginalną wersję albumu z 1973 r. Zestaw wzbogacono o 108-stronicową książkę, zawierającą odręcznie napisane teksty i notatki. "To nie jest zwykły remaster" - podkreśla Brian May, pisze we wkładce do płyty CD Brian May, współautor czterech utworów ("Doing All Right" napisany razem z Timem Staffellem pochodzi jeszcze z czasów Smile).

"To zupełnie nowa rekonstrukcja całego debiutanckiego albumu Queen, którą po latach ponownie zatytułowaliśmy 'Queen I'. Wszystkie wykonania są dokładnie takie, jak w 1973 r., przy czym każdy instrument został ponownie przeanalizowany, by uzyskać 'żywe' dźwięki otoczenia, których chcieliśmy użyć pierwotnie. Dzięki tej reedycji otrzymujemy 'Queen I' w wersji, o której zawsze marzyliśmy" - dodaje Brian May.

Queen po latach odsłania kulisy swojego debiutu

Pięć nagrań wyszło spod pióra wokalisty Freddiego Mercury'ego, a "Modern Times Rock 'n' Roll" napisał perkusista Roger Taylor, który również odpowiada za główny wokal w tym utworze.

Na dwóch płytach można będzie odkryć kulisy nagrywania "Queen I" - poznamy niepublikowane wcześniej wersje utworów, zarejestrowane w studiach De Lane Lea i Trident, w tym nagrania bez głównego wokalu, a także ścieżki z rozmowami muzyków ("To byłeś ty Bulsara!"). Zestaw zawierać będzie także płytę z instrumentalami i ścieżki z podkładami, płytę z najlepszymi koncertowymi wersjami utworów z tego albumu (częściowo wcześniej niepublikowanymi) oraz utwory z "Queen" nagrane dla BBC Radio One (w tym zapowiedzi DJ-ów). Wersje zagrane u legendarnego prezentera Johna Peela pięć miesięcy przed wydaniem "Queen I" różnią się od tych, które fani znają z płyty.

Po zamówieniu elektronicznej wersji albumu, fani otrzymają dostęp do singla "The Night Comes Down". Premierę jego winylowej wersji zaplanowano na 4 października.

Historia "Bohemian Rapsody" grupy Queen! IPLA