Krzysztofa Cugowskiego bez zawahania można nazwać legendą polskiej muzyki. Wokalista zasłynął dzięki zespołowi Budka Suflera , której twarzą i głosem był od 1969 do 2014 r. (z kilkuletnią przerwą). Wraz z formacją nagrał takie przeboje, jak "Takie tango" , "Bal wszystkich świętych" , czy "Sen o dolinie" , zainspirowany powstałym wcześniej utworem Billa Withersa , "Ain't No Sunshine" .

Wokalista opuścił Budkę Suflera w 1978 r. na kilka lat. Wówczas pozostali członkowie zespołu próbowali znaleźć godne zastępstwo za frontmana. Nowym głosem grupy stał się Stanisław Wenglorz , występujący wcześniej z formacją Skaldowie . Nie zabawił jednak w Budce Suflera na długo - nie pasował do rockowego klimatu. Nagrał z nimi zaledwie kilka piosenek, które okazały się mało znaczącym punktem w ich karierze.

Kolejny wokalista Budki Suflera poradził sobie o wiele lepiej. Następcą Wenglorza był Romuald Czystaw , który spędził w zespole cztery lata (od 1978 do 1982 r.) i był to bardzo płodny okres dla Budki Suflera. W pewnym momencie zmuszony był jednak odejść z zespołu z powodu problemów z głosem .

W 1982 r. miejsce wokalisty w Budce Suflera zajął Felicjan Andrzejczak . W zespole nie zabawił o wiele dłużej niż Wenglorz, jednak miał okazję zaśpiewać historyczny przebój “Jolka, Jolka, pamiętasz". Po dziś dzień jest to jedna z najważniejszych kompozycji w dorobku Budki Suflera.

Felicjan Andrzejczak wrócił do Budki Suflera. Cugowski nie kryje oburzenia

Felicjan Andrzejczak miał okazję, wraz z Budką Suflera, wydać po latach kolejny krążek. W 2020 r. powstała płyta "10 lat samotności" , na której to ponownie zaśpiewał. Krzysztof Cugowski wprost ocenił te działania. Jasno stwierdził, że wyszła z tego "klapa".

" Czas pokazał, że z Budki z Felicjanem wyszła klapa. Uważam, że granie pod tym samym szyldem w momencie, gdy niewiele z zespołu zostało, jest takie sobie. Co innego, kiedy masz Kombii i Kombi Łosowski , gdzie nazwy, tak jak składy, różnią się od oryginalnych" - powiedział w rozmowie z "Teraz Rock".

Muzycy Budki Suflera wielokrotnie proponowali Krzysztofowi Cugowskiemu okazjonalny powrót. Wokalista nie skusił się jednak na żaden z nich. Nie wystąpił z zespołem nawet w ramach obchodów 50-lecia działalności scenicznej grupy. We wspomnianym wywiadzie dla "Teraz Rock" podkreślił stanowczo, że wyklucza jakiekolwiek koncerty z Budką Suflera. Wyjawił, że czuje się urażony przez jednego ze swoich kolegów po fachu.

"Tam właściwie gra już tylko jeden mój dawny kolega. On, niestety, wielokrotnie w wywiadach mnie opluwał, nie wiedzieć po co. Nie czuję powodu, bym miał się w to angażować" - powiedział legendarny piosenkarz.