"Jesteśmy naprawdę podekscytowani powrotem w trasę, robiąc to, co kochamy najbardziej, czyli grając na żywo. Ta trasa będzie zupełnie nową produkcją i nie możemy się doczekać, aby się nią podzielić" - cieszy się wokalistka Skin .

Do największych przebojów należą m.in. "Hedonism (Just Because You Feel Good)", "Selling Jesus", "Twisted (Everyday Hurts)" i "Weak".