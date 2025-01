Sir Paul McCartney ostrzega przed zagrożeniami. AI odbierze muzykom chleb?

Sir Paul McCartney obawia się, że doprowadzi to do sytuacji, w której młodzi artyści stracą kontrolę nad swoimi dziełami. "Każdy twórca powinien mieć prawo do dochodów z własnej pracy, a nowe regulacje mogą temu zagrozić" - ostrzega.

Sir Paul przyznaje, że sztuczna inteligencja może być pomocna w twórczości muzycznej. W 2023 roku, wraz z Ringo Starrem, wykorzystał narzędzia AI do oczyszczenia wokalu Johna Lennona z niewydanego nagrania, co pozwoliło na stworzenie nowego utworu Beatlesów "Now and Then". Piosenka zdobyła nominacje do prestiżowych nagród, takich jak Grammy i Brit Awards.