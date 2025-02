"Mam 99 proc. szans na przeżycie. Nie rozprzestrzenił się. Jest ograniczony tylko do tarczycy. Muszę więc ją tylko usunąć. Przejdę rehabilitację i wrócę do formy. Szczerze doceniam wszystkie pozytywne myśli i modlitwy. Mam naprawdę wokół wspaniałych ludzi, którzy będą mnie wspierać! Jak mi powiedziano, to tylko wyboje na drodze" - napisał w mediach społecznościowych 62-letni rockman.

"Jak na razie prognozy są bardzo dobre. Czekam na to, aż będę miał to już za sobą i będę mógł z powrotem znaleźć się w siodle" - dodał.

W dniach 15-22 marca Kansas ma być główną gwiazdą rejsu 70's Rock & Romance Cruise , a od 4 kwietnia ruszyć w dalszy ciąg zaplanowanej póki co do listopada trasy po USA.

Kansas - nie tylko "Dust in the Wind"

Pierwszym dużym sukcesem była wydana w 1976 r. czwarta płyta "Leftoverture" z przebojem "Carry On Wayward Son". Jeszcze lepszy wynik osiągnął kolejny album - "Point of Know Return" (1977), który przyniósł najbardziej znany utwór w dorobku Kansas - "Dust in the Wind". To właśnie w latach 70. zespół odnosił największe sukcesy.