Queens Of The Stone Age zagrają w Polsce! Co już wiemy?

Grupa Queens Of The Stone Age założona została przez Josha Homme'a tuż po rozpadzie Kyuss. Ich muzyka początkowo czerpała ze stoner rocka, a z czasem ewoluowała w nieco bardziej klasycznym stylu rocka lat 80. i muzyki alternatywnej. Na przestrzeni lat skład zespołu przechodził przez wiele zmian, a Homme jest jedynym stałym członkiem grupy. Między 2001, a 2002 rolę perkusisty pełnił Dave Grohl znany z twórczości w Nirvanie i Foo Fighters. Obecnie w QOTSA grają gitarzysta Troy Van Leeuwen, basista Michael Shuman, keyboardzista Dean Fertita i perkusista Jon Theodore. Ostatni album studyjny zespołu zatytułowany "In Times New Roman..." ujrzał światło dzienne w czerwcu 2023 roku.