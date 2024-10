Zespół Ptaky w 2002 roku założył Piotr Łukaszewski, gitarzysta znany z grup IRA, Skawalker, TSA-Evolution i KarmaComa. Jako producent i aranżer pracował z tak różnymi wykonawcami jak m.in. Vader, Patrycja Markowska czy Mess Age. Od 2012 r. pracuje we własnym Custom34 Studio w Gdańsku, gdzie nagrywali m.in. LemON, T. Love, Bednarek, Kortez czy Julia Pietrucha.

W grudniu 2023 r. gitarzysta pojawił się w składzie supergrupy Orkiestra Dorosłych Dzieci, w której ponownie połączył siły z Kubą Płuciszem, pierwszym liderem zespołu IRA. Z Orkiestrą współpracuje m.in. Sebastian Makowski, wokalista Ptaków.



Dotychczasowy dorobek formacji Ptaky obejmuje płyty "Ptaky" (2004) i "Szkoła latania" (2008), którą można było pobrać za darmo w należącym do Interii serwisie Muzzo.pl. Za swój debiut otrzymał dwie nominacje do Fryderyków, a przebojowy singel "Chroń to co masz" w Polsce promował film "Spider-Man 2".

Zespół w tym roku przypomniał się przed szeroką publicznością, występując na Małej Scenie (tylko z nazwy) podczas Pol'and'Rock Festivalu w Czaplinku.

Ptaky po raz trzeci. "Brakuje nam spełnienia"

"Płyta 'GODOT' to spotkanie po latach. Płyta 'GODOT' jest o Człowieku. O tym, co jest w nim wzniosłe. Czy jest on warty dużej litery? Dziesięć utworów. Dziesięć różnych uczuć. Dziesięć rockowych odsłon na 2024. W odróżnieniu od Godota, nie trzeba już czekać. Są" - czytamy w informacji o właśnie wypuszczonym trzecim albumie Ptaków.

W nagraniu udział wzięli: Sebastian Makowski (wokal), Piotr Łukaszewski (gitara, instrumenty klawiszowe), jego syn Mikołaj Łukaszewski (gitara, instrumenty klawiszowe), Marcin Kłosowski (bas) oraz Łukasz Kumański (perkusja), Konrad Ciesielski (perkusja) i Mariusz Nejman (organy Hammonda).

"Wszyscy na coś czekamy, najczęściej całe życie. Jedni na pieniądze, drudzy na miłość, jeszcze inni na bliżej nieokreśloną pomyślność... Stan czekania na 'coś' jest stały. Brakuje nam spełnienia. Brakuje nam satysfakcji. Nie potrafimy żadnego pięknego uczucia utrzymać dłużej. To co w danej chwili uznajemy za najważniejsze, albo się ostatecznie wymyka, albo przeobraża, albo jedno i drugie... Tak naprawdę współczesność przygniotła naszego Ducha. Nie tylko jego nie słuchamy. Uznaliśmy go za przeżytek. I tak tracimy kontakt z tym co w nas najważniejsze" - tłumaczy Sebastian Makowski.

Ptaky - szczegóły płyty "GODOT" (tracklista):

1. "Diament"

2. "Moulin Rouge"

3. "Zrodzony z nadziei"

4. "Wieje"

5. "Sierpień"

6. "Małpi Gaj"

7. "Jaskinia"

8. "Stupor"

9. "Godot"

10. "Na słodko przez piekło".

Sebastian Makowski o przyszłości grupy Ptaky INTERIA.PL