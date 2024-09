Grupa Oasis została założona w 1991 roku, a już kilka lat później muzyków znał już cały świat. Stało się to za sprawą takich przebojów, jak "Wonderwall" i "Don’t Look Back In Anger". Bracia Gallagher od początku byli znani z licznych konfliktów między sobą, aż w końcu jeden z nich doprowadził do rozpadu zespołu.

W sierpniu tego roku doszło do czegoś, czego nikt się nie spodziewał - muzycy Oasis ogłosili reaktywację i zapowiedzieli pierwsze koncerty na 2025 roku.

Jak doszło do reaktywacji Oasis? "Nie mów nikomu"

Trudno się dziwić, że fani byli bardzo ciekawi, jak doszło do pojednania braci. Liam zdecydował się wyjawić, że to on wykonał pierwszy telefon. "Zadzwoniłem do niego, ale nie mów nikomu, bo nie chcę, żeby ludzie myśleli, że jestem miękkim chłopakiem i tak dalej, niech to zostanie między mną a tobą" - napisał w mediach społecznościowych, w odpowiedzi na pytanie jednego z internatów.

Inny fan spytał z kolei o to, jak obecnie wyglądają relacje Gallagherów. "No wiesz, jesteśmy w zespole Oasis, on jest gitarzystą, ja jestem wokalistą i mamy zamiar zagrać kilka koncertów w przyszłym roku. Mam nadzieję, że to ci wszystko wyjaśni" - żartobliwie odpowiedział Liam.

