Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu Jane's Addiction reaktywowało się w swoim najsłynniejszym składzie. Panowie jednak nie byli w stanie się ponownie polubić i już we wrześniu w Bostonie doszło między nimi do rękoczynów. Wszystko to na oczach zgromadzonych fanów. Zespół wykonywał właśnie utwór "Ocean Size" z ich debiutanckiego albumu Nothing's Shocking z 1988 roku, kiedy Farrell wdał się w "ręczny konflikt" z Davem Navarro. W efekcie dalsze występy bandu zostały odwołane. Zespół Jane's Addiction wydał oficjalne oświadczenie, w którym przeprosił swoich fanów za to, co się wydarzyło.