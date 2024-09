W ubiegły piątek, 13 września w czasie koncertu w Bostonie, w trakcie wykonywania utworu "Oceans Size" wzburzony Perry Farrell popchnął Dave'a Navarro, a później próbował go uderzyć. Szybko zareagowali pozostali muzycy i ekipa techniczna, którzy odciągnęli wokalistę i sprowadzili go ze sceny. Cały koncert zakończył się przed czasem.

16 września zespół wydał w social mediach oświadczenie "do wszystkich fanów", w którym informuje o tym, że muzycy podjęli trudną decyzję o zawieszeniu działalności. Równocześnie nie poinformowano o żadnych nowych datach występów. Znajdziemy za to informację, by fani zgłosili się po zwrot pieniędzy za koncerty do miejsc, w których je kupili.