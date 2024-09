Hołd dla swojego byłego muzyka przekazał również profil grupy The Outlaws , w której Salem grał w latach 1977-1983: "Freddie zmarł z powodu komplikacji związanych z rakiem. Będziemy go wspominać za jego osobowość i pasję do muzyki".

Freddie Salem był współautorem nagranych przez The Outlaws przebojów "White Horses", "Long Gone", "Devil's Road" i "Don't Stop". W zespole zadebiutował na koncertowej płycie "Bring It Back Alive" (1978). Zagrał na czterech studyjnych albumach "Playin' to Win" (1978), "In the Eye of the Storm" (1979), "Ghost Riders" (1980) i "Los Hombres Malo" (1982).