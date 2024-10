New Model Army odwołują koncerty. Co z występem w Polsce?

"Z mieszanką leków przeciwbólowym i żelaznej woli, dowiózł nas koncert po koncercie przez całą wiosnę, jednak w lecie doszło u niego także do ucisku nerwów w prawej ręce, co wywoływało u niego potężny ból. Na początku września przeszedł operację, która miała przywrócić mu zdrowie, ale okazało, że cała procedura jest bardziej skomplikowana i inwazyjna, dlatego potrzebuje więcej czasu na dojście do pełni formy" - czytamy w komunikacie New Model Army.