Zespół założony w 1983 w New Jersey przez Jona Bon Joviego do dzisiaj zachwyca. Ich koncerty przepełnione są niesamowitą energią, a sami muzycy, mimo wieku, wciąż świetnie prezentują się na scenie, grając kolejne rockowe hymny. Oto lista 10 najlepszych hitów grupy.

"Runaway"

To od tego numeru wszystko się zaczęło. Bon Jovi (jeszcze wtedy pod szyldem The John Bongiovi Band) składający się z Jona i wybranych przez niego muzyków sesyjnych zgłosił utwór na konkurs organizowany przez stację radiową w New Jersey. Kawałek trafił na playlistę i momentalnie stał się radiowym hitem.

"Keep the Faith"

Wydany w 1992 roku. Jest to pierwszy numer od premiery albumu "New Jersey" z 1988. W utworze słychać dużo większą dojrzałość i chęć eksperymentowania z dobrze znanymi schematami. Mimo tego, nie brakuje tu pazura, za którego lubimy Bon Jovi, "Keep the Faith" do dziś jest jednym z najbardziej oczekiwanych kawałków na koncertach.

"Always"

W pisaniu rockowych ballad Bon Jovi nie mają sobie równych i nie inaczej jest w tym przypadku. Co ciekawe, utwór powstał na potrzeby filmu "Krwawy Romeo" z 1993 roku. Przedpremierowy pokaz nie spodobał się jednak Jonowi, który zdecydował się nie użyczać kawałka producentom. Finalnie piosenka trafiła dopiero na składankę najlepszych hitów zespołu "Cross Road" w 1994.

"It’s My Life"

Zespół postanowił ponownie rozpocząć dekadę wielkim singlem. Wraz z pomocą Maxa Martina - jednego z największych popowych kompozytorów, zespół był w stanie stworzyć ponadczasowy hit oraz zainteresować swoją muzyką nowe pokolenie słuchaczy. Nie przeszkodziły im w tym nawet panujące na początku lat 2000 trendy, muzyka broniła się sama!

"Bed of Roses"

Utwór przedstawia dużo spokojniejszą i wrażliwszą stronę zespołu. Początek lat 90. to koniec krzykliwych kostiumów i świecidełek. Zespół przeszedł przemianę i pokazał, że dobrze napisana ballada przebije nawet królujący wtedy grunge.

"Blaze of Glory"

Wielki sukces utworu "Wanted Dead or Alive" umożliwił Jonowi napisanie soundtracku do westernu "Young Guns II". Tak też powstało "Blaze of Glory", które okazało się być fenomenalnym numerem!

"You Give Love a Bad Name"

Pierwszy utwór Bon Jovi, który zapewnił im numer 1. na liście przebojów. Artyści wraz z oryginalnym kompozytorem Desmondem Childem postanowili dać piosence drugie życie, gdy singiel w wykonaniu Bonnie Tyler nie odniósł spodziewanego sukcesu. Od tamtego momentu, zespół na długie lata pozostał na górze list.

"Bad Medicine"

Ogromny sukces komercyjny "Slippery When Wet" postawił zespołowi bardzo wysoko poprzeczkę. Nie powstrzymało to jednak muzyków przed wydaniem kolejnego niesamowitego albumu wraz z singlem, który podbił listę Billboard Hot 100. Zdaje się, że presja ciążąca na muzykach zadziałała jak bardzo dobry motywator.

"Wanted Dead or Alive"

Westernowy klimat w rockowym wydaniu może wydawać się nieco dziwnym połączeniem. Bon Jovi potrafią jednak udowodnić słuchaczom, że jest inaczej. Utwór powstał w busie podczas trasy, gdy Jon Bon Jovi nie mógł spać. Dzięki tej przypadłości, ogromny kowbojsko-rockowy hymn wybrzmiewa na stadionach do dziś.

"Livin’ on a Prayer"

Klasyka gatunku w czystej postaci. Prawdopodobnie jeden z najlepszych utworów swojej dekady i ponadczasowy hit. Kawałek opowiada o Tommym i Ginie, którzy są pewnego rodzaju metaforą dla każdego z nas. Stają twarzą w twarz z trudnościami losu, a miłość i ambicja pomagają im przezwyciężyć trudne chwile. Gdyby nie ta piosenka lata 80. z pewnością nie byłyby takie same.