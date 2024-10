Przypomnijmy, że Orkiestra Dorosłych Dzieci to supergrupa złożona z muzyków dobrze znanych na polskiej scenie rockowo-metalowej. Szyld nawiązuje do tytułu debiutanckiej płyty grupy Turbo , w której w latach 1982-89 i 1996-2007 śpiewał Grzegorz Kupczyk , obecnie lider CETI i wokalista tej muzycznej Orkiestry.

Na finał pojawili się wszyscy uczestnicy koncertu, którzy zaprezentowali trzy wielkie przeboje grupy Ira - "Mój dom", "Wiara" i "Nadzieja" ( sprawdź! ). To właśnie zapis tej ostatniej piosenki trafił właśnie do sieci, budząc euforię wśród internautów.

"Ekipa nie do zajechania", "Najlepsza Orkiestra", "Wspaniała ekipa. To był piękny koncert, cudownie by było przeżyć go jeszcze raz pod Dużą Sceną", "Cudowny koncert, piękna i bajkowa podróż po sentymentach", "Mam nadzieję, że będzie Złoty Bączek", "Za rok duża scena....I znów duży ogień", "To są koncerty które się pamięta na całe życie" - czytamy.