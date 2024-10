Członkowie Led Zeppelin od początku doskonale się uzupełniali. Jimmy Page , jako gitarzysta, wniósł do zespołu niesamowite umiejętności techniczne i kreatywność. Robert Plant , z charakterystycznym wokalem, stał się twarzą i głosem zespołu. John Bonham, perkusista, dostarczał energii i rytmu, który był nie do podrobienia, a John Paul Jones, jako basista i klawiszowiec , dopełniał brzmienie swoją wszechstronnością. Ich albumy, takie jak "Led Zeppelin IV" z legendarnym utworem "Stairway to Heaven" stały się kamieniami milowymi w historii rocka.

Nazwa Led Zeppelin ma swoje korzenie w ciekawym i nieco ironicznym wydarzeniu z przeszłości. Gdy Jimmy Page, przyszły gitarzysta i lider zespołu Led Zeppelin, niezobowiązująco rozmawiał z Jeffem Beckiem z The Yardbirda i Keithem Moonem oraz Johnem Entwistlem z The Who nad założeniem super-grupy. Keith Moon stwierdził, że "zaryłaby ona dziobem w glebę" ("It will go over like a lead balloon"- dosłownie "poleciałaby jak ołowiany balon"). Jimmy Page zapamiętał sobie tę przepowiednię i gdy przyszło do tworzenia pierwszych kompozycji nowego składu, powróciła ona jako "Lead Zeppelin", który szybko zgubił też jedną literę, stając się Led Zeppelinem.