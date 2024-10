Lider The Cure ostro skomentował praktyki w branży. "Zwykłe oszustwo"

Robert Smith w wywiadzie dla "The Times" ostro skrytykował dynamiczny model cen biletów, nazywając go "oszustwem napędzanym chciwością". Smith od dawna podkreśla, że muzyka powinna być dostępna dla każdego, a wysokie opłaty za bilety jedynie zniechęcają fanów do uczestnictwa w koncertach.

W 2023 Smithowi udało mu się wywalczyć z Ticketmasterem częściowy zwrotów kosztów dla fanów, którzy kupili bilety na trasę "Songs Of A Lost World".

Zespół celowo ustalił niskie ceny biletów, aby były one przystępne niektóre za zaledwie 20 dolarów. Jednak opłaty naliczane przez Ticketmaster czasami przekraczały wartość samych biletów, co spotkało się z oburzeniem zespołu i fanów. Smith ostrożnie dobierał słowa, ale jasno wyraził swoje niezadowolenie z nieproporcjonalnie wysokich kosztów narzuconych przez pośrednika sprzedaży.

Robert Smith z The Cure krytykuje model dynamicznych cen biletów: "To oszustwo napędzane chciwością"



W wywiadzie Robert Smith odniósł się również do dynamicznego modelu cenowego, stosowanego przez Ticketmaster. Ten system automatycznie dostosowuje ceny biletów do popytu, co często prowadzi do gwałtownych wzrostów cen w trakcie sprzedaży.

Dynamiczne ceny - model krytykowany przez artystów i fanów

Smith przyznał, że był zszokowany ogromnymi zyskami generowanymi przez ten model, a sam uważa, że nie ma potrzeby, aby tak mocno podnosić ceny. Dla artysty najważniejsze jest, aby koncerty były przystępne cenowo, a nie maksymalizacja zysków.

Smith stwierdził wprost, że dynamiczne ceny biletów to oszustwo. Według frontmana The Cure, gdyby więcej artystów sprzeciwiło się tym praktykom, model ten szybko by zniknął. Muzyk skwitował, że każdy artysta, który mówi, że nie wiedział o tym modelu, albo kłamie, albo jest "głupi".

