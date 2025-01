Jan Borysewicz ujawnia kulisy kultowego hitu. „To nie miało prawa się udać”

Jan Borysewicz , ikona polskiego rocka i lider Lady Pank , oraz Paweł Kukiz, znany z zespołu Piersi, w 2002 roku połączyli siły, tworząc wspólny album „Borysewicz & Kukiz”. Ten nieoczywisty duet zaowocował powstaniem jednego z największych hitów początku XXI wieku – piosenki „ Bo tutaj jest jak jest ”. Utwór, będący komentarzem do trudnej rzeczywistości Polski okresu transformacji, zdobył serca słuchaczy i na stałe wpisał się w kanon polskiej muzyki.

Od rockowych brzmień do łagodniejszej stylistyki

„Robimy tylko te rzeczy, które czujemy! Moim zdaniem nagraliśmy muzykę z klasą. Wiele osób spodziewało się, że jak spotkają się dwie indywidualności, to muszą z tego powstać jaja totalne. Nic bardziej mylnego” – powiedział muzyk w rozmowie z portalem rockgaweda.pl.

Piosenka „Bo tutaj jest jak jest” to coś więcej niż tylko radiowy hit. To muzyczny komentarz do ówczesnej sytuacji społecznej w Polsce. Kraj wciąż odczuwał skutki transformacji ustrojowej, a wiele osób zmagało się z bezrobociem i poczuciem beznadziei.