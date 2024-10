Gitarzysta u boku Ozzy'ego Osbourne'a wziął udział w nagraniach płyt "Bark at the Moon" (1983) i "The Ultimate Sin" (1986). Pierwszy album tylko w samych Stanach Zjednoczonych sprzedał się w nakładzie ponad 3 mln egzemplarzy, przynosząc przeboje "Bark at the Moon" ( sprawdź! ) i "So Tired", jednak później gitarzysta ujawnił, że podsunięty mu przez Sharon Osbourne (żona i menedżerka Ozzy'ego) kontrakt nie dał mu praw do stworzonych przez siebie utworów.