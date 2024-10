Ian "Ollie" Olsen , odszedł 16 października 2024 roku. Jak możemy przeczytać w oświadczeniu zamieszczonym na profilu artysty w mediach społecznościowych, 66-letni muzyk zmarł we śnie w szpitalu Royal w Melbourne: "Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że odszedł Ollie Olsen. Ollie walczył długo i ciężko jak wiking , którym był przeciwko atrofii wieloukładowej od 2019 roku, kiedy po raz pierwszy pojawiły się objawy. Dziś rano odszedł spokojnie we śnie pod opieką szpitala Royal w Melbourne z żoną Jayne u boku".

Pod koniec lat 80., punkowy muzyk zaczął współpracować z gwiazdorem Michaelem Hutchence'em znanym z zespołu INXS . W wywiadzie dla " Los Angeles Times ", zmarły w 1997 r. wokalista wspominał, jak wyglądały początki ich wspólnego zespołu, Max Q : "Ollie nie powinien przesiadywać z gwiazdami popu, a ja nie powinienem przesiadywać z punkowcami. Zespół składał się z awanturniczych przyjaciół z Melbourne . Ci goście to dobrzy muzycy, którzy nigdy nie mieli szansy. Większość z nich nawet nie była w studio. To prawdziwi ludzie z podziemia, którzy nie mają pieniędzy. Niektórzy z nich nigdy nie byli w samolocie. Martwili się, że współpracując ze mną, stracą swój podziemny status ".

Poza swoją działalnością w Max Q, Ollie bardzo mocno zaangażowany był w australijską scenę punkową, gdzie koncertował m.in. pod nazwą Whirlywind. Co więcej, w jego portfolio znajdują się również ścieżki dźwiękowe do kultowych programów w australijskiej telewizji takich jak "Head On", "Raw FM" czy "The Loved Ones".