Quiz: Jak wielkim fanem zespołu Queen jesteś? Sprawdź, ile wiesz o legendzie rocka

Queen to bezsprzecznie jeden z najsłynniejszych zespołów rockowych na świecie. Od charyzmatycznego lidera, przez angażujące występy na żywo, aż po ponadczasowe hity, które przełamywały wszelkie bariery gatunkowe. To oni zrewolucjonizowali rynek muzyczny i na zawsze zapisali się na kartach historii popkultury. Nie ma na świecie osoby, która nie potrafiłaby zanucić "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites the Dust" czy "We Are the Champions". Niewielu zna jednak wszystkie fakty z życia muzyków Queen. Jak wielkim fanem zespołu jesteś? Sprawdź się w naszym quizie!