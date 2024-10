Marek Piekarczyk zaprasza. O czym opowiada "Autsajder"?

6 listopada w Teatrze Polskim w Warszawie odbędzie się premiera sztuki "Autsajder - bluesowa historia", która opowiada w rytm utworów takich gwiazd, jak m.in. Pink Floyd, Jimi Hendrix, Ray Charles, The Doors, Breakout i Dżem. Za wykonanie piosenek odpowiadają m.in. Marek Piekarczyk z TSA, Maciej Balcar (były wokalista Dżemu) czy zwycięzca "The Voice of Poland" Damian Ukeje.