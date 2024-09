Koncerty AC/DC w Polsce

Do tej pory AC/DC trzykrotnie zagrało w Polsce. Po raz pierwszy odwiedzili nasz kraj w 1991 roku, kiedy wystąpili na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach europejskiego etapu trasy "Monsters of Rock".

Kolejny koncert w Polsce odbył się dopiero po 19 latach, w 2010 roku. Tym razem grupa wystąpiła na Lotnisku Bemowo w Warszawie, promując album "Black Ice" w trakcie trasy "Black Ice World Tour".

Ostatni jak dotąd koncert AC/DC w Polsce miał miejsce w 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie, w ramach trasy "Rock or Bust World Tour", związanej z promocją płyty "Rock or Bust".

Pierwszy koncert AC/DC w Polsce - Monsters of Rock 1991

Pierwsza wizyta AC/DC w Polsce miała miejsce 13 sierpnia 1991 roku. Ich koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie był częścią festiwalu Monsters of Rock, który również wtedy po raz pierwszy zawitał do naszego kraju. Festiwal ten, narodził się w 1980 roku w Wielkiej Brytanii i stał się jedną z kultowych imprez dla fanów hard rocka i heavy metalu.

AC/DC Mick Hutson / Contributor Getty Images

W ramach polskiej edycji Monsters of Rock, na scenie oprócz AC/DC wystąpiły takie zespoły jak Queensrÿche oraz Metallica. Co ciekawe, Metallica dzień przed koncertem wydała swój kultowy "Czarny Album", co dodatkowo podkręciło wtedy atmosferę tego wieczoru.



Niezapomniane show AC/DC na Stadionie Śląskim



W 1991 roku AC/DC byli już uznawani za zespół-legendę.. Ich wizyta w Polsce była wielkim wydarzeniem, zarówno dla fanów, jak i całej sceny muzycznej. Grupa zagrała 18 utworów, a na setliście znalazły się takie hity jak "Back in Black", "Dirty Deeds Done Dirt Cheap", "You Shook Me All Night Long" i oczywiście "Highway to Hell".

Koncert AC/DC to jednak nie tylko muzyka, ale także spektakularne widowisko wizualne. Podczas wykonania "Hells Bells" na scenie pojawił się gigantyczny dzwon, zespół nie zapomniał też o deszczu banknotów z wizerunkiem Angusa Younga podczas "Moneytalks" i charakterystycznym wystrzale z armat przy utworze "For Those About to Rock (We Salute You)". To niezapomniane widowisko do dziś wspominają uczestnicy koncertu.

AC/DC w Polsce: Potężne nagłośnienie było nowością



Monsters of Rock w 1991 roku było również wydarzeniem, które wielu fanów pamięta z powodu potężnego nagłośnienia. Dźwięk AC/DC był tak mocny, że wręcz przenikał przez publiczność. W tamtych czasach takie efekty były rzadkością na polskich scenach.

Czy AC/DC wrócą do Polski?

Choć oficjalnych informacji na temat kolejnych koncertów AC/DC w Polsce wciąż nie ma, wielu fanów liczy, że zespół ponownie zawita nad Wisłę. My również wyczekujemy takich wieści.

