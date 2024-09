Hit lat 80. brzmiał inaczej. Cenzura ingerowała w legendarny utwór

Republika powstała w 1981 roku, niedługo później już stała się jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiego rocka, a ich utwory do dziś cieszą się poważaniem i miłością fanów. Wiele z nich, w tym "Biała flaga", uznawane są dziś za absolutne klasyki, które wciąż mają ogromny wpływ na kolejne pokolenia słuchaczy.

"Biała flaga" to jeden z pierwszych utworów Republiki, który pierwszy raz zabrzmiał 25 kwietnia 1981 roku podczas koncertu w toruńskim klubie Od Nowa. Wersja radiowa została nagrana dopiero jesienią 1982 roku. Grzegorz Ciechowski , lider zespołu, odpowiadał zarówno za tekst, jak i za muzykę.

Tekst "Białej flagi" opowiada o poddaniu się i kapitulacji wobec systemu, który nie niszczy fizycznie, ale pochłania ludzi psychicznie . Zamiast wprost nawoływać do walki, skłania do refleksji i wzbudza w słuchaczach dużo głębsze emocje.

Pierwotnie w tekście pojawiały się słowa: "co to za pan w tych kulturalnych okularach". Fragment ten wzbudził kontrowersje, ponieważ skojarzył się z postacią Wojciecha Jaruzelskiego. Cenzura również zwróciła uwagę na ten wers. Republika chciała uniknąć jednoznacznych skojarzeń politycznych, dlatego zdecydowała się na zmianę.

Zespół ostatecznie zmienił go na: "co to za pan tak kulturalnie opowiada".