Gawliński o inwestycji w Grecji. Wynajem willi na spokojną emeryturę

Robert Gawliński , lider legendarnego zespołu Wilki , od lat zachwyca publiczność swoimi utworami. Jednak mimo sukcesów na scenie, niedawno przyznał, że jak wielu artystów, mierzył się z perspektywą niskiej emerytury. Jak się okazuje, znalazł sposób na to, by finansowe zmartwienia odeszły w niepamięć - i to w bardzo prosty sposób.

Zespół Wilki zyskał popularność już od momentu wydania swojego pierwszego albumu, który szybko podbił serca fanów rocka. Przeboje takie jak "Son of the Blue Sky" czy "Baśka" na stałe wpisały się w kanon polskiej muzyki rockowej, a zespół przez dekady nie stracił na znaczeniu. Trzydzieści lat na scenie to nie lada wyczyn, a Wilki, zamiast spocząć na laurach, postanowili uczcić jubileusz trasą koncertową po Stanach Zjednoczonych. Była to doskonała okazja do spotkania z fanami z Polonii, ale także sposób na utrzymanie stabilności finansowej.