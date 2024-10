Za to w rozmowie z "ShowNews" jej mąż Zenek przyznał, że choć tylko on pracuje, to małżeństwo wspólnie zarządza finansami: "Wspólnie, wspólnie. I ja, i żona. U nas nie ma tak, że ktoś tam dba. Znaczy kto dba: ja pracuję, akurat żona nie pracuje ".

Nie zmieniło to jednak nastawienia Danuty Martyniuk do zawodu. Była pielęgniarka stara się uświadamiać ludzi, jak wymagająca i trudna jest to praca oraz jasno popiera wcześniejsze emerytury dla pielęgniarek, a także większe wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia. W wywiadzie dla "Pomponika" przyznała: "Jest naprawdę ciężko. Ja uważam, że pielęgniarki, tak jak policjanci, powinny przechodzić wcześniej na emeryturę. Tak po 15 latach na emeryturę, bo to jest najcięższy zawód, jaki jest w Polsce. To jest ogromne poświęcenie, nawet rodziny. Pracując na dyżurach, nie spędza się tych świąt z rodziną i to jest naprawdę ciężka praca".