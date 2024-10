Fontaines D.C., podczas występu w BBC Live Lounge zaprezentowali swoją aranżację utworu Lany Del Rey - "Say Yes To Heaven". "Najlepszy zespół na świecie" (czytaj więcej TUTAJ ) wciąż zaskakuje i pokazuje, że ich kreatywność nie ma końca.

Czy Fontaines D.C. poradzili sobie z coverem utworu Lany Del Rey?

Mogłoby się wydawać, że jest to nieoczywisty wybór na cover, ale zespół już wcześniej wyrażał swój podziw do twórczości Lany. Przyznali nawet, że hit "In the Modern World" jest inspirowany jej muzyką.

"Say Yes To Heaven" powstało w 2013 roku, Lana zdecydowała się jednak nie dodawać go na tracklistę albumu "Ultraviolence" z 2014 roku. Do oficjalnego wydania utworu popchnęła ją rosnąca popularność fragmentu piosenki na platformie TikTok.