Ostatni studyjny album Erica Claptona z premierowym materiałem to "I Still Do" z 2016 r. Dwa lata później legendarny gitarzysta wypuścił świąteczną płytę "Happy Xmas" . Dodatkowo jego dorobek poszerzył się o m.in. "The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions" (głównie akustyczne wersje hitów Claptona, a także utwory z dorobku Santany i Fleetwood Mac ) czy ścieżkę dźwiękową do dokumentu o jego życiu - "Life in 12 Bars" .

1. "Pompous Fool"

2. "Heart of a Child"

3. "Moon River" (Jeff Beck)

4. "Sam Hall"

5. "Smile"

6. "Always On My Mind" (Bradley Walker)

7. "One Woman"

8. "The Rebels" (Van Morrison)

9. "The Call"

10. "How Could We Know" (Judith Hill, Simon Climie, Daniel Santiago)

11. "This Has Gotta Stop" (Van Morrison)

12. "Stand and Deliver" (Van Morrison)

13. "You've Changed"

14. "Misfortune".