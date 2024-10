Dla wielu był wzorem. Po zdradzie walczy o uratowanie małżeństwa

10 września 2024 roku Dave Grohl ogłosił publicznie na swoim Instagramie, że doczekał się dziecka. Niestety równocześnie przyznał, że nowo narodzona córka jest owocem jego romansu. Wywołało to ogromne zaskoczenie wśród jego fanów, gdyż 55-letni frontman Foo Fighters był postrzegany zawsze jako wzorowy mąż i ojciec.

Grohl w swoim wpisie podkreślił, że zamierza być kochającym i wspierającym opiekunem dla nowo narodzonej córki, jednocześnie wyrażając głębokie przywiązanie do swojej żony i trójki dzieci - Violet, Harper i Ophelii. Grohl zaznaczył również, że podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby odzyskać zaufanie rodziny i prosił o możliwość zachowania prywatności.

Dave Grohl idzie na terapię, by ratować małżeństwo

Jak doniósł właśnie magazyn "In Touch" w obliczu skandalu Grohl zdecydował się na terapię. Źródła pisma podają, że muzyk intensywnie stara się poprawić relacje z żoną Jordyn, ale jest pod stałą presją medialną, co znacznie utrudnia ten proces.

Informatorzy potwierdzają, że żona i dzieci są dla gwiazdora priorytetem, a Grohl robi wszystko, co w jego mocy, aby ratować rodzinę. Jest to niezwykle trudne i wymaga czasu.

Jordyn Blum zrezygnowała z noszenia obrączki. To zły znak

Spekulacje dodatkowo podgrzewa fakt, że Jordyn Blum zrezygnowała z noszenia obrączki - co wypatrzyli szybko paparazzi. Blum została tak zauważona 17 września, gdy spotykała się z trenerem tenisa Christopherem Crabbem i muzykiem Pete'em Wentzem z zespołu Fall Out Boy. Trzy dni później, podczas zakupów w Los Angeles, ponownie pojawiła się bez obrączki.

Według doniesień, Grohl początkowo planował utrzymać informację o nowo narodzonym dziecku w tajemnicy. Jednakże obawiał się, że prawda zostanie ujawniona przez matkę dziecka lub inne osoby, co ostatecznie skłoniło go do publicznego wyznania.