John Deacon ma na koncie wiele przebojów napisanych dla zespołu Queen, m.in. "Another One Bites The Dust", "Back Chat" czy "I Want To Break Free". Jest też współtwórcą "The Show Must Go On" czy "Under Pressure".

Po śmierci wokalisty Freddiego Mercury'ego w listopadzie 1991 r. załamany basista zdecydował, że wycofuje się z show-biznesu. Jego finałowym akcentem było nagranie piosenki "No-One but You (Only the Good Die Young)" ( sprawdź! ) w 1997 r. z gitarzystą Brianem Mayem i perkusistą Rogerem Taylorem, którzy w tym utworze zadbali również o główne wokale.

John Deacon wciąż jest częścią Queen

W najnowszym wywiadzie dla magazynu "Mojo" Brian May potwierdził, że 73-letni obecnie John Deacon nadal bierze udział w podejmowaniu decyzji związanych z zespołem.

John Deacon w 2021 r. Ray Collins / News Licensing Agencja FORUM

"John wciąż ma do powiedzenia 'tak' lub 'nie'. Dostajemy wiadomości, że jest zadowolony z tego, co robimy, ale nie chce stresu związanego z twórczym zaangażowaniem i my to szanujemy. Z Freddiem niestety nie możemy porozmawiać. Ale nasza czwórka pracowała jako zespół tak długo, że Roger i ja mamy całkiem dobre pojęcie, co powiedzieliby nasi koledzy z Queen. To trwa dłużej niż niejedno małżeństwo" - komentuje gitarzysta.

Wcześniej May wiedział, że ich drogi z Deaconem się rozejdą. Początkowo myślał, że basista potrzebuje przerwy, ale okazało się, że muzyk nigdy nie wrócił.

Co jakiś czas pojawiają się pogłoski, że May i Taylor mogą nagrać premierowy materiał pod szyldem Queen + Adam Lambert. Współpraca z tym amerykańskim wokalistą trwa od 2011 r.



Historia "Bohemian Rapsody" grupy Queen! IPLA