U boku liderów w składzie Blondie występują także: Clem Burke (perkusja), Matt Katz-Bohen (instrumenty klawiszowe) i Tommy Kessler (gitara). Działająca od 1976 r. formacja sprzedała ponad 40 mln płyt na całym świecie, a do największych przebojów należą piosenki "Heart of Glass", "Call Me", "One Way or Another", "The Tide Is High" i "Maria".