Jak już informowaliśmy, 5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham odbędzie się ostatni koncert Black Sabbath w oryginalnym składzie. Na scenie pojawią się Ozzy Osbourne (wokal), Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (bas) i Bill Ward (perkusja). Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany trzem organizacjom charytatywnym - szpitalowi dziecięcemu w Birmingham, lokalnemu hospicjum oraz placówce zajmującej się badaniami nad chorobą Parkinsona.

Podczas całodziennego koncertu "Back To The Beginnning" schorowany Ozzy Osbourne pożegna się z publicznością. Jednak ci, którzy liczyli, że "Książę Ciemności" będzie przez cały czas na scenie, muszą wziąć pod uwagę to, że jego stan zdrowia i obecna kondycja na to nie pozwolą. Sam Osbourne przekazał, że wykona ze swoją formacją zaledwie kilka utworów.

Niepokojące słowa Ozzy'ego Osbourne'a: Zrobię to, co mogę

"Nie planuję pełnego występu z Black Sabbath" - zdradził Osbourne w audycji "Ozzy's Boneyard" w stacji radiowej Sirius XM. "Zagram z nimi tylko w małych fragmentach. Zrobię to, co mogę, tam gdzie dam radę" - dodał.

Osbourne nie zagrał pełnego koncertu od 31 grudnia 2018 roku, czyli ostatniej daty solowej trasy "No More Tours". Zaledwie dwa miesiące później zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona. W ostatnim czasie muzyk zapewniał, że dokłada wszelkich starań, by móc powrócić na scenę, nawet gdyby miałoby to być jego pożegnalny show.

"Ozzy nie miał okazji pożegnać się ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi fanami i czuje, że nie postawił kropki. To jest jego kropka" - przekazała w rozmowie z BBC żona muzyka Sharon Osbourne.

Black Sabbath po raz ostatni. Kto pojawi się na scenie?

Muzycznym reżyserem koncertu "Back To The Beginnning" będzie Tom Morello, gitarzysta znany z m.in. Rage Against The Machine i Audioslave. Podczas trwającego cały dzień wydarzenia pojawią się również m.in. Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax i Mastodon.

Dodatkowo zobaczymy supergrupę złożony z wielu innych muzyków. Na liście dotychczas ogłoszonych nazwisk widnieją m.in. Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Duff McKagan i Slash (Guns N' Roses), Frank Bello (Anthrax), Fred Durst (Limp Bizkit), Jake E Lee, Jonathan Davis (Korn), KK Downing, Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Rudy Sarzo, Sammy Hagar, Scott Ian (Anthrax), Sleep Token ii (Sleep Token), Papa V Perpetua (Ghost), Tom Morello (Rage Against The Machine), Wolfgang Van Halen i Zakk Wylde (Black Label Society, Pantera).

