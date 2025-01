Już spieszę z wyjaśnieniem, o co tu właściwie chodzi. Mateusz Śmierzchalski, czyli Havoc, zaczął pracować nad nowymi utworami. Po jakimś czasie dołączył do niego Patryk Zwoliński, niegdyś wokalista Blindead. Coś, co początkowo nie było tworzone nawet z myślą o jakimkolwiek powiązaniu z rodzimą formacją muzyków, zaczęło naturalnie zmierzać w stronę zbliżoną brzmieniem do albumów zespołu. Jednak z uwagi na brak udziału pozostałych instrumentalistów grupy, zdecydowano się rozpocząć nowy rozdział. I jakże bym chciał powiedzieć, że to odcinanie kuponów; że to doczepianie się do uznanej marki. Ale choćbym chciał z całych sił, zwyczajnie nie jestem w stanie.