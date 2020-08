Alanis Morissette "Such Pretty Forks in the Road": Upij się z nią na smutno [RECENZJA]

Dobra płyta, a jednak trochę stracona szansa. Czyli o sojowym latte, czapkach uszankach i o tym, dlaczego powinno się przymusowo przeprowadzić Alanis na północ Europy.

Alanis Morissette na okładce płyty "Such Pretty Forks in the Road" /

Morissette trochę ma farta, a trochę w ogóle nie ma. W 1995 roku swoim trzecim albumem, mutiplatynowym "Jagged Little Pill", z łatwością (i z dobrym teledyskiem do "Ironic") przebiła się do głównego obiegu, ale dobre wiatry dla tego typu muzyki w mediach mainstreamowych powoli już zaczynały cichnąć, a wiać już wkrótce miało z innych, obcych artystce kierunków.

Reklama

I tak to, mimo siedmiu nagród Grammy, siedzi nam Alanis trochę okrakiem na płocie między światem muzyki komercyjnej, a pewnie artystycznie godniejszym królestwem muzyki niezależnej. Coś jak w "Cudzoziemce" Heya: "Za łatwa dla trudnych, a dla łatwych za trudna. A-uuuuuu.". Ale spróbuj się domyślić, gdzie Morisette to ma. No gdzie? Dokładnie tam. Właśnie tam.

Taka jest przynajmniej optyka w naszym kraju, bo za oceanem artystka wydaje się jednak bardziej w świadomości słuchaczy obecna, nierzadko dzięki działaniom pozamuzycznym, a więc aktywności prokobiecej czy prowadzonemu od 2016 podcaście, gdzie gada ze specami z różnych dziedzin o ważnych sprawach. I z tymi "ważnymi" nie przesadzam, bo nie jest tam gadane o pieluchach dziecka pani Rozenek, tylko o największych wyzwaniach czekających człowieka i cywilizację, a w szczególności element tych dwojga, to jest kobietę.

Więc to nie tak, że przez te osiem lat, jakie dzielą nas w tej chwili od wydania poprzedniego (ten jest dziewiąty) albumu zasypiała gruszki w popiele, czy - jak powiedzą złośliwcy - zasypiała po nadmiernym spożyciu (patrz singlowy utwór "Reasons I Drink", gdzie rozprawia się z kryzysem wieku średniego i byciem rzuconą zbyt wcześnie na zbyt głębokie wody). Zajęta była całym tysiącem rzeczy. W tym naprawdę konkretnym dojrzewaniem. Bo to, co dostajemy na "Rozstajach dróg" to już oczywiście nie pełna angstu rozrabiara w wełnianej czapce, tylko dama piosenki autorskiej pełną gębą.

Clip Alanis Morissette Reasons I Drink

Bo poziom songwriterski, czy - bardziej po polsku - kompozycyjny "Such Pretty" to naprawdę ekstraklasa. To są naprawdę, naprawdę świetnie napisane piosenki. A przy tym nie są - jak mawiał Jonasz Kofta - na tematy marynistyczne, czyli o d*pie Maryni. Tylko o zupełnie uchwytnych problemach, jakie czyhają na nas, kiedy już myślimy, że jesteśmy z życiem na tyle otrzaskani, że nic nas nie zaskoczy.

Clip Alanis Morissette Ablaze

Patrz "Losing the Plot" otwierany wersem "Welcome insomnia". I jasne, że wielu powie, że się gdzieś tam artystce poprzewracało, że diamentowe buciki uciskają, studolarówki nie mieszczą się do portfela i że strasznie niefajnie jest mieć depresję w hamaku, jak Peszek w Tajlandii. Ale przecież każdy ma własne piekło. Nierzadko takie, na jakie zasłużył, nierzadko zupełnie przypadkowe. Ale swoje mam ja, ma Pan, ma Pani i żadne z nas cudzego oceniać nie winno.

Wideo Alanis Morissette - Losing the Plot

Ponuremu wydźwiękowi albumu w sukurs idzie brzmienie i produkcja. Numery napisane wespół z Michaelem Farrellem (Macy Grey, Morrissey), nie licząc kilku bardziej frenetycznych momentów, to jednak smuta i siermięga. Smuta i siermięga w bardzo dobrym autorsko stylu, jednak niemożliwie ciągnięta w dół przewidywalnymi, nieznośnie "amerykańskimi" czy "zaoceańskimi" aranżacjami.

Wideo Alanis Morissette - Nemesis

Jasne, że to trochę jak chcieć, żeby arab stał się nagle koniem pociągowym albo odwrotnie, ale gdyby odpuścić sobie te wszystkie "duże" broadwayowskie nieomal aranżacje i kawałki z "Such Pretty Forks" ubrać w entourage (co ze świetnym skutkiem udało się w "Nemesis") znany ze współczesnego damskiego art-popu ze Skandynawii i okolic, połowa niezal-słuchaczy padałaby z zachwytu i wrzucała podobizny Morisette na kubki z sojowym latte i czapki uszanki. W takiej formie mielibyśmy płytę znakomitą. W obecnej mamy dobrą, a owszem, ale jednak kulejącą na jedną nogę. I jakby o jeden mniej powód, żeby się z Morissette napić. Tfu, wróć! Upić na smutno.

Alanis Morissette "Such Pretty Forks in the Road", Sony

7/10

PS Alanis Morissette wystąpi 6 listopada 2021 r. w Hali EXPO XXI w Warszawie.