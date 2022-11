Małgorzata Tomaszewska razem z Tomaszem Kammelem prowadzi "The Voice of Poland" od 12. edycji talent show, kiedy to zastąpiła na tym stanowisku Macieja Musiała.

W finałowym odcinku programu gwiazda TVP, znana również m.in. z "Pytania na śniadanie", zaskoczyła zjawiskową srebrną kreacją z głębokim dekoltem.

Przypomnijmy, że oprócz "The Voice of Poland" Małgorzatę Tomaszewską będzie można oglądać u boku Rafała Brzozowskiego w "The Voice Senior".

Kto jeszcze przyciągał wzrok w finale "The Voice of Poland"?

Nie tylko Tomaszewska błysnęła podczas finału "The Voice of Poland". Widzowie komplementowali również kreacje Lanberry i Justyny Steczkowskiej, które postawiły na rozbuchane.

"Ale Lanberry pięknie wygląda", "Lanberry królowo, jak ty wyglądasz pięknie" - pisali widzowie.



Zdjęcie Trenerzy "The Voice of Poland" / Artur Zawadzki / Reporter

Czerwonym garniturem zaskoczył natomiast zwycięzca programu Dominik Dudek. W drugiej części finału swoim strojem rozproszył aż Marka Piekarczyka, który nie mógł skupić się na jego występie.