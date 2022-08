Szerokim echem w mediach odbiła się informacja, że w 13. edycji "The Voice of Poland" jako jurorka zadebiutuje Lanberry, która poza tym, że rozwija karierą solową jako wokalistka, współtworzyła piosenki dla wielu artystów, m.in. Roksany Węgiel i Viki Gabor. Co ciekawe, w 2013 roku Lanberry brała udział w drugiej edycji tego show jako uczestniczka. Odpadła już na etapie przesłuchań w ciemno.

Zmiany w "The Voice of Poland"! W programie wezmą udział Polacy z Wileńszczyzny

Zmiana w jury nie jest jednak jedyną nowością, jaką przyniesie 13. edycja "The Voice of Poland". Aleksander Sikora, który wraz z Małgorzatą Tomaszewską i Tomaszem Kammelem jest gospodarzem tego show, zdradził w rozmowie z PAP Life, że nieco zmieniły się też zasady naboru uczestników.

"Pierwszy raz w historii programu poszerzyliśmy nasze granice dla osób przesłuchiwanych. Wcześniej szukaliśmy talentów w wielu regionach naszego kraju. Teraz poszerzyliśmy ten zasięg o Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Znaleźliśmy tam wiele młodych i utalentowanych osób" - zdradził Sikora.

Miał on okazję poznać Polaków z Litwy także dlatego, że prowadzi program "Czas na przebój", który od 9 października będzie można oglądać na antenie TVP Wilno. Polscy artyści z Wileńszczyzny śpiewają w nim największe polskie hity w nowych aranżacjach.

"Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem zjawiska, które dostrzegłem na planie 'Czas na przebój'. Otóż Polacy, którzy władają polszczyzną, ale z akcentem wileńskim, wschodnim, śpiewając polskie utwory, kompletnie są w stanie porzucić ten akcent" - wyjawił ciekawostkę.

Polacy z Wileńszczyzny wysyłali swoje zgłoszenia na castingi 13. edycji "Voice of Poland" przez Internet. Do niektórych potem przyjechał Sikora, by wręczyć im kopertę z zaproszeniem na przesłuchania w ciemno organizowane w Polsce.

Decyzja dotycząca nowej edycji "The Voice of Poland" to kolejny ukłon w stronę Polaków z Wileńszczyzny, po uruchomieniu kanału TVP Wilno we wrześniu 2019 roku.

