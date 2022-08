Pochodzący z Korei Południowej Yu Hojin wystąpił w półfinale "Mam talent" z magicznym pokazem. Uczestnik zaprezentował kilka eleganckich sztuczek, które zaskoczyły publiczność oraz jurorów.

29-letni magik, aby oczarować widownię, potrzebował jedynie tablicy korkowej oraz uroku osobistego. Jego występ zakończył się owacjami na stojąco. Świetnie przyjęty został również w sieci, gdzie obejrzano go 1,7 miliona razy.

Jurorzy pod wrażeniem magika. To on pokona Sarę James w finale "Mam talent" USA?

"Masz w sobie mnóstwo spokoju i pewności siebie. Wszystko, co robisz, jest niesamowicie eleganckie. Czuję się zahipnotyzowana. Czy zahipnotyzowałeś mnie? Zrobiłeś to nam wszystkim?" - pytała Heidi Klum.

"Pokazałeś nam w 2 i pół minuty tyle magii, że nawet nie wiem, co dokładnie się wydarzyło. To było o wiele lepsze niż twój poprzedni występ i nie mogę doczekać się, aż dowiem się, co myśli o tym Simon" - komentowała Sofia Vergara.

Simon Cowell został wywołany do tablicy, gdyż jako jedyny przyznał podczas castingów, uznał, że występ Yu Hojina mu się nie podoba. Teraz komentował to następująco:



"Myślę, że ci pomogłem. Myślę, że moja krytyka sprawiła, że jesteś lepszym magikiem. I bardzo cieszę się, że mogą powiedzieć w telewizji na żywo - jestem oficjalnie idiotą".

"Są dwa słowa, które pasują do twojego występu - magia i piękno. To było przepiękne, to była piękna historia. W 'Mam talent' to magia jest królem. Magicy to gwiazdy w Las Vegas. Zasługujesz na własny show w Las Vegas" - komentował natomiast Howie Mandel.



Również internauci byli zdania, że Yu Hojin może okazać się jednym z faworytów do zwycięstwa w całym programie. Doceniono nie tylko jego umiejętności magiczne, ale też urok. "Ten koleś będzie miał milion fanek na całym świecie", "Nigdy w życiu nie widziałem lepszego pokazu magicznego" - pisali widzowie.



Finał "Mam talent". Kto wystąpi?

Oprócz Sary James i Yu Hojina w finale "Mam talent" zobaczymy również: saksofonistę Avery'ego Dixona, muzyka country Drake'a Miligana, trio Chapel Hart, magika Nicolasa RIBSA oraz czterech uczestników, którzy zostaną wyłonieni z kolejnych dwóch półfinałów.