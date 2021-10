Bitwy w "The Voice of Poland" to jeden z najciekawszych momentów talent show TVP. Podczas niego trenerzy zestawiają swoich podopiecznych w duety. Uczestnicy rywalizują o względy jurora, który do nokautu może zabrać tylko jednego śpiewającego.

Inni trenerzy mogą zdecydować się na kradzieże, których mogą dokonywać w tej edycji bez limitu. Do następnej fazy show przejdzie jednak tylko jeden skradziony uczestnik. Od 2019 roku producenci programu zdecydowali, że znoszą limit trzech kradzieży w etapie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Justyna Steczkowska przerywa próbę w "The Voice of Poland" TVP

"The Voice of Poland" - kto przeszedł dalej?

Oto lista uczestników nokautu w muzycznym show TVP:

Reklama

Drużyna Marka Piekarczyka: Dorota Kaczmarek, Karolina Piątek, Bartosz Madej, Anna Hnatowicz, Karolina Robinson, Wiktoria Bińczyk, Piotr Lato i Karolina Charko



Wideo Karolina Piątek vs. Paulina Gołębiowska - "I Wanna Be The Only One" - Bitwy - The Voice of Poland 12

Drużyna Justyny Steczkowskiej: siostry Adrianna Owczarzyk i Paulina Szymlek, Daniel Jodłowski, Jan Majewski, Monika Wiśniowska-Basel, Mariusz Mrówka, Marta Budrynowicz, Ola Pobiega

Drużyna Sylwii Grzeszczak: Małgorzata Chruściel, Rafał Kozik, Iga Andrzejczak, Adrianna Rychwalska, Igor Kowalski, Daniel Hawes, Julia Stolpe.

Drużyna Tomsona i Barona: Elżbieta Łoboda, Paulina Gołębiowska, Julia Kaczyńska, Wiktor Kowalski, Małgorzata Grancewicz, Wiktor Dyduła, Klaudia Kerstan.