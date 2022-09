Ruszyła 13. edycja "The Voice of Poland" - uczestników ponownie oceniają nazywana "panią profesor" Justyna Steczkowska, Tomson z Baronem z grupy Afromental oraz Marek Piekarczyk, wieloletni wokalista TSA, legendy polskiego heavy metalu. Do zespołu trenerskiego dołączyła natomiast Małgorzata Uściłowska, czyli Lanberry ( posłuchaj! ). To kolejna próba odmłodzenia składu jury i przyciągnięcia młodszych widzów przed telewizory. Zastąpiła ona Sylwię Grzeszczak.

Podczas pierwszych przesłuchań w ciemno trzy fotele odwróciła Daria Waleriańczyk (swojego czerwonego przycisku nie wcisnęła jedynie Justyna Steczkowska). 27-letnia śpiewająca fryzjerka z Poznania dobrze się czuje w mocnych brzmieniach i elektronice, choć w programie zaśpiewała piosenkę "Sir Duke" Steviego Wondera ( sprawdź! ).

"Zabrakło mi tego feelingu" - komentowała Steczkowska. "Przyjemna, ciepła barwa głosu" - pochwaliła Lanberry. "Jak przyjdziesz do nas, to ten feeling wydobędziemy" - podsumował Baron i to właśnie chłopaków z Afromental wybrała Daria.

"Rewelacja, moja faworytka", "Super zaśpiewała", "Mój osobisty faworyt do wygranej", "Co za głos, niesamowita edycja" - zachwycają się internauci, a wideo z występem Darii ma już ponad 27 tys. odsłon.



Dla Darii nie jest to pierwsza przygoda z telewizją. Wiosną jako laureatka akcji #TwojaTwarzBrzmiZnajomoChallenge na Facebooku pojawiła się w roli gościa specjalnego finału 13. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" na Polsacie. Jej występ jako Amy Winehouse zdobył największe uznanie internautów za co zdobyła nagrodę "Cyfrowa twarz".