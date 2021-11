Przypomnijmy, że według Pudelka TVP nie jest zadowolone z tego, co widzi podczas nagrań programu.

"TVP wykupiła licencję na kolejne trzy edycje programu 'The Voice of Poland', więc nowe edycje na pewno będą. Ale z innym jury. To się nie sprawdziło. Program ma niską oglądalność w porównaniu z poprzednimi sezonami. Na sto procent wymieniona zostanie Sylwia Grzeszczak. Między tym jury nie ma w ogóle chemii. Nie rozmawiają ze sobą nawet poza kamerami. Sylwia Grzeszczak jest bardzo zestresowana, pisze się jej teksty na kartkach przed 'lajwem'. Jurorzy zwykle między występami dyskutują, śmieją się, żartują, a tutaj tylko siedzą i cisza. Produkcja już się rozgląda za nowymi wokalistami, z którymi mogliby współpracować przy kolejnych edycjach" - czytamy na stronie Pudelka.

Następnie podano nawet, że TVP szuka nowych gwiazd na stanowiska trenerów. Wymieniono m.in. Ewelinę Lisowską oraz Ewę Farną.



Plotki na temat złej atmosfery na planie "The Voice of Poland" oraz potencjalnych konfliktów dementowali: Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk i sama Sylwia Grzeszczak.

"Skupiajmy się na pozytywach. Jest mnóstwo trudnych emocji w ostatnim czasie, warto skupić się na pozytywnych sytuacjach i otaczaniu się dobrem" - zaapelowała do widzów "The Voice of Poland" w rozmowie z Przeambitni.pl.



Tomson komentuje zamieszanie wokół Sylwii Grzeszczak w "The Voice of Poland"

W zdecydowany sposób na temat plotek wokół trenerki wypowiedział się Tomson. Kolega z programu nie szczędził jej komplementów.

"Ja się z Sylwią super dogaduję. Jest taką kumpelą, naturalną koleżanką, z którą od razu złapaliśmy wspólny język. Jest to kobieta, która się momentalnie dogaduje z chłopakami. Jeszcze słuchając, jak Sylwia śpiewa, a śpiewa przecudownie. Technika, ten głos, ta skala. Wszystko tworzy taki piękny obraz super koleżanki" - powiedział Jastrząb Post.

"Jest świetną kumpelą. Bardzo dobrze prowadzi drużynę. Bardzo szybko skumała, o co tutaj chodzi. Swoje wieloletnie doświadczenie przekazuje w bardzo dobry sposób. Spytajcie samą drużynę Sylwii, bo to dla nich jest trenerem, dla nich jest aniołem" - tak natomiast komplementował trenerkę w rozmowie z Przemabitni.pl.

Tomson skomentował również hejt, który wylał się na Sylwię Grzeszczak i zaapelował do widzów o umiarkowane opinie.

"Ludzie mogą coś lubić bądź nie lubić. Zawsze będzie w jedną lub drugą stronę. Hejt nie powinien się absolutnie wylewać. My się nawet lubimy pospierać. Tak po prostu, żeby było aktywnie. Jeden drugiego mobilizuje, ale nie są to kłótnie, które trwają, czy jakieś konflikty. Między nami atmosfera jest napięta, ale to nas jeszcze bardziej motywuje do tego, aby wspólnie pracować. Tylko przez tarcie tworzy się świat - dodał.

Członek Afromental zabrał również głos na temat plotek, że wokalistka czyta swoje teksty z przygotowanych wcześniej kartek.

"Tak nie jest. Wyobraźcie sobie jak złośliwym trzeba być, żeby coś takiego pisać. Bez faktów, bez potwierdzenia. Zastanówcie się więc, kto to pisze i wykasujcie ich na stałe ze swojego dnia" - zakończył.