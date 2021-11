Podczas nokautu w "The Voice of Poland" Mariusz Mrówka wykonał piosenkę Jamesa Arthura "Say You Won’t Let Go".

"Mariusz, czuję pewne mankamenty. Ten wykon nie był twoim najlepszym wykonem"- przyznała po jego występie Sylwia Grzeszczak.

"To dla mnie bardzo trudna decyzja. Nie spodziewałam się, że to wypadnie tak trochę szkolnie. Nie wiem, co mam zrobić" - mówiła po występie Mariusza Mrówki zawiedziona Steczkowska.



"Widzowie wytknęliby mi, że zwracałam uwagę innym, ze fałszują, a swojemu podopiecznemu tego nie zrobiłam. Poczuliby się zawiedzeni moją decyzją, gdybym zabrała cię dalej. Przepraszam cię, masz naprawdę fajny głos. Proszę cię, nie rezygnuj ze śpiewania. Masz wszystko oprócz pewności siebie. Dzisiaj niestety muszę odpuścić" - stwierdziła trenerka i odrzuciła uczestnika.



Widzowie rozczarowani występem Mariusza Mrówki. Uczestnik zabrał głos

Tym samym jeden z faworytów widzów opuścił program. Widzowie w większości zgodzili się z decyzją Justyny Steczkowskiej, zwracając, że Mariuszowi wyjątkowo słabo poszło w ostatnim odcinku.

Sam Mariusz ujawnił w komentarzu, co stało się, że zaśpiewał tak słabo.

"Dziękuję wszystkim za miłe słowa. Było mi bardzo miło móc uczestniczyć w programie i dla was zaśpiewać. Niestety zjadł mnie stres. Zapraszam was wszystkich do obserwowania mnie i czekania na efekty moich kolejnych projektów które już wkrótce się ukażą. Ściskam mocno a uczestnikom życzę powodzenia" - napisał. Uczestnik zapowiedział jeszcze w programie, że spróbuje sił w kolejnej edycji.



Pod tym komentarzem nie zabrakło słów pocieszenia dla Mrówki. Jedna z internautek przypomniała, że nie trzeba wygrywać programu, aby zrobić karierę i podała przykład Sarsy oraz sanah, która nie przebrnęła nawet castingów.