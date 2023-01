Wioletta Malenda swoją przygodę z muzyką zaczynała od klasyki. Kształciła się pod okiem legendy operowej - Zofii Jankowskiej. I choć mogła wybrać prestiżową karierę śpiewaczki operowej, postawiła na muzykę rozrywkową.

W kolejnych latach występowała na różnych festiwalach, m.in. w Zielonej Górze i Kołobrzegu, gdzie zdobyła Nagrodę Polskich Nagrań piosenką "Inaczej o mnie walcz", która przez wiele miesięcy była grana przez stacje radiowe.

"Obiecano mi płytę, ale się nie doczekałam" - komentowała w TVP uczestniczka. Dodała też, że miała propozycję występu na Festiwalu w Opolu, co ostatecznie jednak się nie ziściło. "Wyjechałam za chlebem" - przyznała

Reklama

W latach 90. zaczęła wyjeżdżać na kontrakty na statki. Przez wiele lat śpiewała na amerykańskich wycieczkowcach. Dziś pracuje jako niania, a po godzinach koncertuje z jednym z najstarszych krakowskich bandów jazzowych.

Wioletta Malenda w "The Voice Senior"

W programie TVP Malenda wykonała utwór "(Get Your Kicks On) Route 66" i odwróciła fotele Alicji Węgorzewskiej oraz Maryli Rodowicz. Przy okazji wokalistka przyznała, że świetnie obraca się w każdym gatunku, a z Alicją Węgorzewską zaśpiewała nawet fragment arii operowej.

"Musisz się poświęcić dla śpiewu. Muzyka cię wzywa" - mówiła do niej trenerka. I ta zdecydowała się z nią współpracować

Kim jest córka Wioletty Malendy?

Córka Wioletty Malendy - Katarzyna - w przeszłości również próbowała swoich sił w TVP. Wystąpiła w szóstej edycji "The Voice of Poland", gdzie dotarła do półfinału programu. Była podopieczną Edyty Górniak.

Córka Wioletty po latach stworzyła również nową wersję przeboju matki razem z producentem Skipkiem.